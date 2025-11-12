Театр Заньковецької у Львові відреставрують за понад 65 млн грн
За договором роботи триватимуть до кінця 2028 року
Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької уклав договір із харківським приватним підприємством «Фасад-Сервіс» на реставрацію фасадів будівлі на вул. Лесі Українки, 1 у Львові. Вартість робіт становить 65,2 млн грн. Відповідну угоду оприлюднили на платформі Prozorro 11 листопада, про це першими повідомили Lviv.media.
Реставруватимуть усі фасади історичної будівлі театру, зокрема вхідну галерею з колонами та окремі ризаліти. Підрядник встановить риштування, відновить штукатурку й камінь, очистить і зміцнить поверхні, а також пофарбує фасади. За договором планують замінити й відремонтувати водостоки та ринви, впорядкувати елементи декору, провести ремонт проїзду північно-західної брами та роботи у внутрішніх двориках.
Роботи триватимуть до кінця 2028 року. У 2025 році мають оплатити близько 1,8 млн грн, а у 2026–2028 роках – по 21 млн грн щороку. У кошторисі зазначено використання німецьких матеріалів компанії Remmers – зокрема, зміцнювачів каменю, мінеральних реставраційних розчинів, добавок та кислотного очищувача. Підрядник гарантує якість робіт щонайменше на 10 років і зобов’язаний усувати недоліки за власний кошт.
Хто виконує роботи
ПП «Фасад-Сервіс» зареєстроване у Харкові 22 роки тому – компанія спеціалізується на будівництві. За даними YouControl, власником підприємства є Назар Ковтун.
Це вже третій великий об’єкт у Львові, який реставруватиме «Фасад-Сервіс». Раніше компанія взялася відновити будинок на вул. Коновальця, 44 – пам’ятку архітектури, пошкоджену під час ракетного удару. Також підприємство проводить реставрацію келій колишнього монастиря костелу бернардинів на площі Соборній, 3-а, де нині розташований Центральний державний історичний архів.
Нагадаємо, раніше Львівська міська рада зазначила, що фасад театру Заньковецької відремонтують за кошти від розміщення реклами на цьому театрі.