Школярів госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості

У вівторок, 2 грудня, у Львові на вул. Максимовича, 3 сталася аварія, в якій постраждали двоє дітей віком 10 років. Про це першими повідомили Lviv Media.

За інформацією, водій позашляховика Range Rover наїхав на 10-річних дівчат на вул. Максимовича, 3, неподалік школи №32. Через наїзд обох дівчат госпіталізували до лікарні «Охматдит».

У коментарі ZAXID.NET пресслужба лікарні повідомила в обох потерпілих стан середньої важкості. За інформацією Lviv Media, в однієї постраждалої – забій коліна, в іншої – перелом стегнової кістки. У поліції інцидент наразі не коментують.