На судове засідання прибула група підтримки Зінченка

У Шевченківському суді Львова, у вівторок, 21 жовтня відбулося чергове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Цього разу заслухали таємного свідка.

У суді виступив таємний свідок, який доєднався до судового засідання онлайн, перебуваючи у Личаківському суді Львова – із метою безпеки його голос був змінений. Свідок зазначив, що 11 липня 2024 року близько 10:00 вигулював собаку в лісосмузі, що на вулиці Малоголосківській. Чоловік запевнив, що назустріч йому йшов чорнявий хлопець років двадцяти із велосипедним насосом, себто Вʼячеслав Зінченко. За словами свідка, Зінченко призупинився, запитав, чи собака кусається, і пішов далі. Таємний свідок каже, що їхня комунікація тривала кілька секунд.

Адвокати підозрюваного Зінченка подали клопотання про зміну порядку дослідження речових доказів. Судді Петро Нейвот, Олександра Баєва та Павло Едер задовільнили це клопотання. У свою чергу Наталія Романик, представниця Софії Особи, зазначила, що зміна порядку дослідження доказів є порушенням слідства, а прокурор заявив, що представники Зінченка навмисно затягують справу, адже слухання відбуваються майже рік, і за цей час вони мали подати всі необхідні клопотання, заявити про свідків зі сторони Зінченка, а також поклопотати про дослідження всіх необхідних доказів.

У відповідь на це представники Зінченка пообіцяли в суді, що до наступного засідання подадуть перелік конкретних речових доказів, які вони вважають необхідними для дослідження, а також заявлять перелік свідків. Судове засідання продовжать 11 листопада.

У коментарі ZAXID.NET дочка Ірини Фаріон Софія Особа зазначила, що судове засідання затягують. Проте вона вірить, що справедливий вирок буде, адже до цієї справи прикута увага багатьох людей. Донька Фаріон додала, що не очікує на швидке закриття справи – на її погляд, вирок винесуть не швидше, ніж за два роки.