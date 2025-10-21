Верховна Рада провалила голосування щодо надання звання Героя України Ірині Фаріон
Як голосували львівські нардепи
Верховна Рада спершу підтримала депутатський запит про надання мовознавиці й політикині Ірині Фаріон посмертно звання Героя України, але згодом провалила голосування за скерування цього запиту президентові України. Відповідне голосування відбулось під час засідання Верховної Ради у вівторок, 21 жовтня.
Під час засідання ініціативу надання Ірині Фаріон звання Героя України підтримали 199 народних депутатів. Нагадаємо, рішення надати це звання ухвалює президент України, то ж депутати ще одним голосуванням повинні були скерувати свій запит на адресу Володимира Зеленського. Однак депутати провалили це голосування, віддавши лише 189 голосів.
У коментарі ZAXID.NET Софія Особа висловилася щодо цього голосування, процитувавши Ірину Фаріон: «Малі великих не осягнуть».
Як голосували народні депутати з Львівщини за направлення запиту до президента України щодо присвоєння звання Герой України:
«Слуга народу»:
Мар'ян Заблоцький (не голосував);
Андрій Герус (не голосував);
Святослав Юраш (відсутній);
Євген Петруняк (не голосував);
Ростислав Тістик (за);
Остап Шипайло (не голосував);
Орест Саламаха (за);
Олена Копанчук (за);
Василь Мокан (за);
Юрій Камельчук (за).
«Європейська солідарність»:
Софія Федина (за);
Олег Синютка (за);
Степан Кубів (за);
Микола Величкович (відсутній);
Микола Княжицький (за);
Михайло Бондар (за);
Андрій Лопушанський (за);
Володимир В'ятрович (за).
«Голос»:
Ярослав Юрчишин (за);
Роман Лозинський (відсутній);
Наталія Піпа (відсутня);
Галина Васильченко (за).
Інші:
Михайло Цимбалюк з партії «Батьківщина» (за);
Сергій Власенко з партії «Батьківщина» (не голосував);
Валерій Дубіль з партії «Батьківщина» (відсутній);
Олена Кондратюк, позафракційна (за);
Ярослав Дубневич з партії «За майбутнє» (відсутній);
Тарас Батенко з партії «За майбутнє» (за);
Павло Бакунець з депутатської групи «Довіра» (за);
Андрій Кіт з депутатської групи «Довіра» (не голосував);
Наталія Приходько з депутатської групи «Відновлення України» (відсутня).
Нагадаємо, замах на Ірину Фаріон стався 19 липня 2024 року поблизу її дому на вул. Масарика у Львові. Мовознавицю смертельно поранили біля її дому. Ірина Фаріон померла того ж вечора о 23:20. За підозрою у вбивстві у Дніпрі затримали 18-річного Вячеслава Зінченка. Справу Зінченка слухають у суді. Під час останнього судового засідання прокурор зачитав розмову підозрюваного зі співкамерником, в якій Зінченко зізнався у вбивстві.