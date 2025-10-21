Під час повторного голосування кількість голосів зменшилася до 189

Верховна Рада спершу підтримала депутатський запит про надання мовознавиці й політикині Ірині Фаріон посмертно звання Героя України, але згодом провалила голосування за скерування цього запиту президентові України. Відповідне голосування відбулось під час засідання Верховної Ради у вівторок, 21 жовтня.

Під час засідання ініціативу надання Ірині Фаріон звання Героя України підтримали 199 народних депутатів. Нагадаємо, рішення надати це звання ухвалює президент України, то ж депутати ще одним голосуванням повинні були скерувати свій запит на адресу Володимира Зеленського. Однак депутати провалили це голосування, віддавши лише 189 голосів.

У коментарі ZAXID.NET Софія Особа висловилася щодо цього голосування, процитувавши Ірину Фаріон: «Малі великих не осягнуть».

Як голосували народні депутати з Львівщини за направлення запиту до президента України щодо присвоєння звання Герой України:

«Слуга народу»:

Мар'ян Заблоцький (не голосував);

Андрій Герус (не голосував);

Святослав Юраш (відсутній);

Євген Петруняк (не голосував);

Ростислав Тістик (за);

Остап Шипайло (не голосував);

Орест Саламаха (за);

Олена Копанчук (за);

Василь Мокан (за);

Юрій Камельчук (за).

«Європейська солідарність»:

Софія Федина (за);

Олег Синютка (за);

Степан Кубів (за);

Микола Величкович (відсутній);

Микола Княжицький (за);

Михайло Бондар (за);

Андрій Лопушанський (за);

Володимир В'ятрович (за).

«Голос»:

Ярослав Юрчишин (за);

Роман Лозинський (відсутній);

Наталія Піпа (відсутня);

Галина Васильченко (за).

Інші:

Михайло Цимбалюк з партії «Батьківщина» (за);

Сергій Власенко з партії «Батьківщина» (не голосував);

Валерій Дубіль з партії «Батьківщина» (відсутній);

Олена Кондратюк, позафракційна (за);

Ярослав Дубневич з партії «За майбутнє» (відсутній);

Тарас Батенко з партії «За майбутнє» (за);

Павло Бакунець з депутатської групи «Довіра» (за);

Андрій Кіт з депутатської групи «Довіра» (не голосував);

Наталія Приходько з депутатської групи «Відновлення України» (відсутня).

Нагадаємо, замах на Ірину Фаріон стався 19 липня 2024 року поблизу її дому на вул. Масарика у Львові. Мовознавицю смертельно поранили біля її дому. Ірина Фаріон померла того ж вечора о 23:20. За підозрою у вбивстві у Дніпрі затримали 18-річного Вячеслава Зінченка. Справу Зінченка слухають у суді. Під час останнього судового засідання прокурор зачитав розмову підозрюваного зі співкамерником, в якій Зінченко зізнався у вбивстві.