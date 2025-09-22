На вул. Масарика почали підготовчі роботи

На вул. Масарика почали облаштовувати сквер пам’яті вбитої мовознавиці Ірини Фаріон. Після благоустрою у дворі між будинками встановлять мистецький твір.

Як повідомила пресслужба ЛМР, зараз двір на вул. Масарика, 3, де вбили Ірину Фаріон, занедбаний. Попри це, львів’яни приносять квіти і вшановують її памʼять. 22 вересня на місці вбивства мовознавиці розпочали поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. Ремонт планують завершити до кінця року.

«Сьогодні і завтра ще триватимуть підготовчі роботи: демонтовуємо залишки ґрунту та каменю. Далі перейдемо безпосередньо до ремонту вулично-дорожньої мережі. На цій території буде громадський простір з невеличкою прогулянковою алеєю, з вуличним освітленням та вуличними меблями. Також посадимо тут нові дерева та зелені насадження. Крім того, на прохання мешканців, облаштуємо додаткові паркомісця», – повідомили в Шевченківській райадміністрації.

Загальна вартість робіт становить 2,2 млн грн. Після проведення благоустрою на місці вбивства Ірини Фаріон облаштують громадський простір і встановлять мистецький твір. Його проєкт безкоштовно розробили колишні студенти-архітектори. Концепцію напрацювали у співпраці з донькою мовознавиці Софією Особою.

Центральна ідея твору – вшанування Ірини Фаріон як джерела світла, що випромінюється зсередини. Зокрема планують встановити двометровий монумент з корозійної міді. На зовнішній частині викарбують ключові слова, які асоціюються з діяльністю Ірини Фаріон: мова, нація, ідея. Через ці вирізи відвідувачі зможуть зазирнути всередину конструкції.

Всередині монумента встановлять стержень із цитатами, якими впродовж життя керувалася Ірина Фаріон. Як пояснюють автори, побачити їх можна буде лише за умови вдумливого погляду – так, ніби зазираєш у внутрішній світ людини. У вечірній час пам’ятник підсвічуватиметься зсередини, що підкреслює ідею «внутрішнього світла».

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили пострілом у голову 19 липня біля її будинку у Львові на вул. Масарика, 3. 25 липня поліція затримала в Дніпрі 19-річного підозрюваного у вбивстві В’ячеслава Зінченка. З того часу він перебуває під вартою в СІЗО у Львові без права внесення застави.