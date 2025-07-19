Вечір памʼяті Ірини Фаріон провели у дворі її будинку на вул. Масарика

У Львові провели вечір пам’яті на честь мовознавиці, професорки та громадської діячки Ірини Фаріон, яку рік тому вбили у дворі власного дому на вул. Масарика. Під час вечору пам’яті архітектори презентували мистецький твір, який у майбутньому планують встановити на місці вбивства.

Упродовж дня суботи, 19 липня, у Львові відбувалися поминальні заходи на честь Ірини Фаріон. Зокрема, колишні її студенти-архітектори безкоштовно розробили мистецький об’єкт, який встановлять на місці її вбивства – на вул. Масарика. Серед авторів – команда Андрія Лесюка, що є проєктантами Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові та майбутнього музею Романа Шухевича на Білогорщі. Концепцію напрацювали у співпраці з донькою Ірини Фаріон – Софією Особою. Як зазначають архітектори, джерелом натхнення і основою для майбутнього пам’ятного знака стали ескізи і малюнки, які їм надали інші учні мовознавиці.

Центральна ідея твору – вшанування Ірини Фаріон як джерела світла, що випромінюється зсередини. Архітектори пропонують встановити двометровий монумент з корозійної міді. На зовнішній частині викарбують ключові слова, які асоціюються з діяльністю Ірини Фаріон: мова, нація, ідея. Через ці вирізи відвідувачі зможуть зазирнути всередину конструкції.

Візуалізація ЛМР

Всередині монумента встановлять стержень із цитатами, якими впродовж життя керувалася Ірина Фаріон. Як пояснюють автори, побачити їх можна буде лише за умови вдумливого погляду – так, ніби зазираєш у внутрішній світ людини. У вечірній час пам’ятник підсвічуватиметься зсередини, що підкреслює ідею «внутрішнього світла».

«Мама любила Львів і свій дім. Ідея такого вшанування виникла спонтанно – від її студентів. Вони хотіли показати Ірину Фаріон такою, якою знали її особисто: скромною зовні, але глибокою і міцною всередині. Цей куб – дуже символічний. Наче зазираєш у її душу, у її цитати, якими вона керувалась. Вірю, що їй ця ідея була б близька. І що важливо – це місце повинно бути не лише місцем трагедії, а й простором пам’яті», – цитує доньку Ірини Фаріон Софію Особу пресслужба ЛМР.

Донька Ірини Фаріон Софія Особа

Окрім монумента, архітектори пропонують вигравіювати на бордюрі біля місця трагедії одну з цитат Ірини Фаріон: «Наше життя – це всього лиш коротка мандрівка задля високої ідеї».

Мистецький обʼєкт виготовлять після благоустрою у сквері поруч. За інформацією Шевченківської районної адміністрації, цього року заплановано облагородити територію: впорядкувати стихійне паркування, відновити тротуари та покриття, досадити дерева та встановити вуличні меблі.

«Студенти «Львівської політехніки» звернулись з ідеєю у нетрадиційний спосіб (не звичний пам’ятник, а за допомогою мистецького твору) відобразити пам'ять про Ірину Фаріон. Пані Ірина викладала цим студентам українську мову. Вона посіяла в них зерно любові до рідної землі, і вони покажуть це через свій мистецький об’єкт. Завдання міста – підтримувати добру ініціативу», – наголосив керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

Додамо, що днями комісія фінансів та планування бюджету ЛМР погодила виділення 2,2 млн грн на облаштування громадського простору на вул. Масарика, 3. Остаточне рішення ухвалять на найближчій сесії ЛМР.

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили пострілом у голову 19 липня біля її будинку у Львові на вул. Масарика, 3. 25 липня поліція затримала в Дніпрі 19-річного підозрюваного у вбивстві В’ячеслава Зінченка. З того часу він перебуває під вартою в СІЗО у Львові без права внесення застави.