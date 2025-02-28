Ірину Фаріон вбили у Львові у липні 2024 року

Львівська ОВА скерувала подання президентові України Володимиру Зеленському про присвоєння мовознавиці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно. Про це у п’ятницю, 28 лютого, повідомила донька Ірини Фаріон Софія Особа, оприлюднивши відповідний документ.

«За багаторічну сумлінну працю в галузі українознавства, вагомий внесок у розвиток науки й освіти, плідну громадсько-політичну діяльність та невтомну ідеологічну боротьбу під час гібридної агресії проти України, просимо присвоїти Ірині Дмитрівні Фаріон звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно)», – йдеться у поданні до президента, яке підписав голова ЛОВА Максим Козицький.

Офіційне подання ЛОВА щодо присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України (фото Софії Особи)

Влітку минулого року на сайті Кабміну було зареєстровано петицію з проханням присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці України VII скликання (2012-2014), голові підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань науки і освіти (2013) Фаріон Ірині Дмитрівні звання «Героя України» (посмертно). Вже у вересні петиція набрала необхідні 25 тис. голосів.

Нагадаємо, Ірина Фаріон загинула внаслідок пострілу в голову 19 липня 2024 року біля свого будинку на вул. Масарика у Львові. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 18-річного Вʼячеслава Зінченка в його помешканні у Дніпрі. Зараз він перебуває в СІЗО без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення. Йому інкримінують умисне вбивство людини через виконання нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості. Справа розглядається в суді.