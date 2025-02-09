Невідомі залили фарбою таблицю з назвою вулиці Ірини Фаріон

У Львові невідомі вандали облили фарбою таблицю з назвою вулиці Ірини Фаріон. Про акт вандалізму в неділю, 9 лютого, повідомили однопартійці Ірини Фаріон та посадовці міської ради. Камери спостереження зафіксували двох молодих чоловіків, причетних до інциденту, їх шукає поліція.

«Віримо в правоохоронців. Як знайшли стрільця, так знайдуть і якусь московську наволоч, яка боїться Ірини Фаріон», – написав депутат Львівської міськради від партії «Свобода» Андріан Гутник, оприлюднивши фото заляпаної таблиці з назвою вулиці, названої на честь вбитої мовознавиці.

Керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко розповів, що табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон невідомі вандали замалювали чорною фарбою.

«Очевидні ознаки свідомого акту вандалізму. Спочатку в мережах повідомляли, що табличку закидали багнюкою, однак це виявилася фарба», – зазначив Євген Бойко.

Мерія звернулася в поліцію. У пошуку вандалів вивчають записи камер відеоспостереження.

На відео з камер спостереження, яке оприлюднив Євген Бойко, видно, що подія сталася в неділю близько 6:15 ранку. Двоє молодих чоловіків у балаклавах підійшли до місця, де розміщена табличка. По черзі вони видряпалися на стіну з балончиком фарби та облили таблицю. Процес зняли на камеру в телефоні та втекли.

У поліції Львівщини повідомили, що встановлюють причетних до правопорушення та вирішують питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, Ірина Фаріон загинула унаслідок кульового поранення 19 липня біля свого житлового будинку на вул. Масарика. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 18-річного Вʼячеслава Зінченка в його помешканні у Дніпрі. Зараз він перебуває в СІЗО без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення. Йому інкримінують умисне вбивство людини через виконання нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості.

Вул. Технічну, що сполучає головний корпус НУ «Львівська політехніка» та парк імені Івана Франка, вирішили перейменувати на честь Ірини Фаріон на сесії Львівської міської ради 28 листопада. Вулицю Ірини Фаріон відкрили 1 січня цього року. Також встановили меморіальні таблиці на фасаді будинку на вул. Масарика, 3 та ліцею №75 імені Лесі Українки, де Ірина Фаріон навчалася. Ще одну вулицю на честь Ірини Фаріон вирішили перейменувати в Івано-Франківську.