До хуліганства причетний непололітній та 18-річний мешканець Львівщини

Поліцейські встановили та затримали юнаків, які пошкодили табличку з назвою вулиці імені Ірини Фаріон у Львові. Це 15-річний та 18-річний мешканці Львівщини. Про це у поліції повідомили ввечері 10 лютого.

Як зʼясували поліцейські та працівники Служби безпеки України у Львівській області, хлопці пояснили, що розфарбували табличку з хуліганських мотивів. 15-річний неповнолітній тимчасово проживає у Львові, його співучасником був 18-річний мешканець області.

Затримані зловмисники. Фото поліції

На хлопців склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП), що передбачає штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, в ніч на неділю 9 лютого двоє хлопців облили фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон. Їх зафіксували камери спостереження. Поліція встановила підозрюваних через добу.