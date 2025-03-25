Суд покарав вандалів, які облили фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон у Львові
Двоє хлопців віком 15 та 18 років з хуліганських мотивів облили фарбою табличку із назвою вулиці Ірини Фаріон
Галицький райсуд Львова призначив два штрафи через обливання фарбою таблички з назвою вулиці Ірини Фаріон. 18-річному хулігану суд призначив 51 грн штрафу, а батьку його неповнолітнього спільника – 850 грн через неналежне виконання батьківських обов’язків.
Як повідомляв ZAXID.NET, випадок стався 9 лютого 2025 року. Двоє хлопців віком 15 та 18 років з хуліганських мотивів облили фарбою табличку із назвою вулиці Ірини Фаріон. Хлопці були у балаклавах та знімали акт вандалізму на телефон. Їх зафіксували камери відеоспостереження і наступного дня затримали поліцейські.
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