Галицький райсуд Львова призначив два штрафи через обливання фарбою таблички з назвою вулиці Ірини Фаріон. 18-річному хулігану суд призначив 51 грн штрафу, а батьку його неповнолітнього спільника – 850 грн через неналежне виконання батьківських обов’язків.

Як повідомляв ZAXID.NET, випадок стався 9 лютого 2025 року. Двоє хлопців віком 15 та 18 років з хуліганських мотивів облили фарбою табличку із назвою вулиці Ірини Фаріон. Хлопці були у балаклавах та знімали акт вандалізму на телефон. Їх зафіксували камери відеоспостереження і наступного дня затримали поліцейські.

У судовому реєстрі оприлюднено постанови Галицького райсуду про призначення покарання хуліганам. Батька неповнолітнього хлопця визнали винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Суддя Олександр Кітов признав Сергію Веденському 850 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. На засідання суду батько підлітка не прийшов. Постанову ще можна оскаржити у апеляції.

Щодо другого хлопця, Володимира Камінського, то йому суддя Олег Юрків призначив 51 грн штрафу за вчинення дрібного хуліганства зі сплатою 605 грн судового збору. У суді він визнав свою провину. Постанову ще також можна оскаржити у апеляції.