Львів'яни біля будинку Ірини Фаріон, 19 липня 2025 року

Шевченківська районна адміністрація Львова 22 серпня оголосила тендер на створення скверу пам'яті імені громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. Його мають облаштувати біля будинку, де мешкала Фаріон – на вулиці Томаша Масарика, 3. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що очікувана вартість робіт становить 2,2 млн грн.

Аукціон, на якому виберуть підрядника, розпочнеться 1 вересня. Переможця обиратимуть за пріоритетом ціни. Сквер планують облаштувати до 30 грудня 2025 року.

Згідно з технічним завданням, на 233 м² прокладуть тротуар, встановлять смітники та лавки, посіють газон, висадять кущі, дерева: клени, липи та магнолії. Також встановлять дорожні знаки та вказівник.

Зазначимо, що тендер на облаштування скверу вже оголошували 12 серпня. В аукціоні брало участь лише львівське ТОВ «Іннова-Буд», яке запропонувало виконати роботи за 2,1 млн грн. Проте Шевченківська райадміністрація відхилила пропозицію, бо компанія не врахувала в тендерній пропозиції встановлення чотирьох дорожніх знаків.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Іннова-Буд» працює з 2018 року й спеціалізується на будівництві доріг і автострад. Директором компанії є Святослав Герега, а власником – Руслан Герега. ТОВ «Іннова-Буд» бере участь у державних закупівлях з 2023 року й до серпня 2025 року отримало 3 договори на 22,3 млн грн.

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року, у роковини вбивства Ірини Фаріон, біля будинку мовознавиці презентували мистецький твір, який після облаштування скверу встановлять на місці вбивства. Авторами монумента є колишні студенти Ірини Фаріон – команда архітектора Андрія Лесюка. Архітектори напрацювали концепцію разом з донькою мовознавиці Софією Особою. Основою для пам'ятника стали ескізи і малюнки, які надали інші учні мовознавиці.

Центральна ідея твору – вшанування Ірини Фаріон як джерела світла, що випромінюється зсередини. Архітектори пропонують встановити двометровий монумент з корозійної міді. На його зовнішній частині викарбують ключові слова, які асоціюються з діяльністю Ірини Фаріон: мова, нація, ідея. Через ці вирізи відвідувачі зможуть зазирнути всередину конструкції.

Візуалізація мистецького твору, який встановлять у сквері. Зображення Львівської міської ради

Всередині монумента буде стрижень із вибитими цитатами, якими керувалася Ірина Фаріон. Побачити цитати можна зазирнувши всередину монумента. Ввечері пам'ятник світитиметься зсередини. Крім монумента, на бордюрі біля місця вбивства вигравіюють одну з цитат Ірини Фаріон: «Наше життя – це всього лиш коротка мандрівка задля високої ідеї».

Додамо, що ввечері 19 липня 2024 року Ірину Фаріон смертельно поранили біля її дому. Мовознавиця померла того ж вечора о 23:20. За підозрою у вбивстві затримали у Дніпрі Вячеслава Зінченка, якому на той момент було 18 років. Справу Зінченка слухають у суді. Під час останнього судового засідання прокурор зачитав розмову підозрюваного зі співкамерником, в якій Зінченко зізнався у вбивстві.