Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко

У п’ятницю, 22 серпня, відбулось судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Під час засідання прокурор зачитав фрагмент розмови підозрюваного В’ячеслава Зінченка із співкамерником, у якій той фактично підтвердив вчинення злочину та назвав мотив. У суді він заявив про тиск та, що доказ є недопустимим. Про це повідомило «Суспільне».

Розмова між співкамерником та В’ячеславом Зінченком була російською мовою, але «Суспільне» оприлюднило український переклад:

– Вбив людину, я зрозумів. Але касу дали чи через патріотизм це все зробив?

– На ґрунті особистої неприязні.

– Це ж наскільки треба бути... Ти ж навіть з нею не був знайомий.

– Ну так.

– Ну яка може бути особиста неприязнь? Чи ти маєш на увазі неприязнь, що вона так виступала, що така точка зору в неї була чи як? Що ти розумієш як особисту неприязнь?

– Конкретно до неї погано ставився.

– А чому? Що вона тобі поганого зробила?

– Вона висловлювалась погано.

– Висловлювалась погано про кого, що?

– На мою адресу.

– На твою адресу?

– Не конкретно на мою.

– А на чию?

– Російськомовних.

– А хто тобі взагалі дав право забирати в когось життя? Якщо так розібратися, ти міг облити її зеленкою, не знаю, облити бензином, зламати руку, ногу, але не забирати життя, розумієш?

– Ага.

Після того як прокурор зачитав розмову, слово взяв В'ячеслав Зінченко. Він заявив, що цей доказ не можна вважати допустимим.

«Цей доказ недопустимий. Оскільки принижували мою честь і гідність, спонукали визнати свою провину, а після того, як я казав щось, щоб від мене відчепились, тиск зменшувався. Те, що там сказано, не є правдою, я казав, щоб від мене відчепились і не тиснули», – сказав підозрюваний у вбивстві.

Адвокат обвинуваченого заявив, що Зінченка мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом.

«Ми почули розмови Зінченка зі співкамерниками, де він зізнався, що вбив Ірину Фаріон. Ось все, що треба було довести», – сказала донька Ірини Фаріон Софія Особа журналістам «Еспресо Захід» після засідання суду.

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили пострілом у голову 19 липня біля її будинку у Львові на вул. Масарика. 25 липня поліція затримала в Дніпрі 19-річного підозрюваного у вбивстві В’ячеслава Зінченка, але він не визнає свою провину, а зброю досі не знайшли. З моменту затримання він перебуває під вартою в СІЗО у Львові без права внесення застави, йому загрожує довічне ув'язнення.