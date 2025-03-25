Геннадій Царьов разом з дружиною роздавав бюлетені жителям окупованого села Новомиколаївка на Херсонщині

Івано-Франківський міський суд визнав мешканця Херсонщини Геннадія Царьова винним у колабораційній діяльності. За участь в організації референдуму РФ в окупованому селі Новомиколаївка Бериславського району обвинуваченому призначили 6 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку, який винесли 19 березня, у вересні 2022 року Геннадій Царьов за 50 тис. рублів погодився взяти участь у проведенні референдуму за приєднання Херсонщини до РФ. Разом з дружиною, яку призначили членом ДВК, у супроводі російських військових він проходив обхід помешкань жителів села Новомиколаївка, роздаючи їм бюлетені для незаконного голосування.

Під час судового засідання Геннадій Царьов не визнав своєї вини і пояснив, що взяв участь в організації референдуму через погрози окупаційної влади його дружині. Також суд заслухав покази свідків, зокрема доньки обвинуваченого, які спростували слова колаборанта, зазначивши, що його співпраця з ворогом була добровільною.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Тринчук визнав Геннадія Царьова винним у колабораційній діяльності і призначив йому 6 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права 10 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також виборчих комісіях. На вирок можуть подати апеляцію.