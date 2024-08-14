У супроводі військовослужбовців РФ обвинувачена обходила з бюлетенями подвір’я мешканців Херсонщини

Івано-Франківський міський суд визнав винною Вікторію Фрашко у колабораційній діяльності. За участь в організації псевдореферендуму про приєднання Херсонської області до РФ жінці присудили 2 роки ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 8 серпня, Вікторія Фрашко, проживаючи на тимчасово окупованій території в селі Новомиколаївка Бериславського району, у вересні 2022 року погодилася взяти участь в організації і проведенні незаконного референдуму в якості члена виборчої комісії.

23-24 вересня 2022 року з урною для голосування у супроводі двох озброєних військовослужбовців РФ обвинувачена обходила подвір’я мешканців Херсонщини, пропонуючи їм взяти участь у голосуванні. Після цього передавала скриньку з бюлетенями російським військовим.

У судовому засіданні Вікторія Фрашко визнала свою вину. Вона пояснила, що під час окупації РФ проживала в Херсонській області. Виїхати не змогла, оскільки доглядала за матір’ю чоловіка з інвалідністю.

У перші місяці окупації вони проживали на допомогу, яку отримували на матір, згодом виплати припинилися. Обвинуваченій запропонували взяти участь у проведенні референдуму, за який обіцяли заплатити і вона погодилася, оскільки іншого заробітку не було. Вікторія Фрашко розкаялася і запевнила суд, що такого більше не повториться.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іванна Ковалюк визнала мешканку Херсонщини винною у колабораційній діяльності і призначила їй 2 роки ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 10 років, без конфіскації майна. На вирок можуть подати апеляцію.