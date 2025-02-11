63-річний Павло Крюков – уродженець міста Городенка Івано-Франківської області

Служба безпеки повідомила про підозру 63-річному уродженцю Городенки Павлу Крюкову, який воює проти Сил оборони на Херсонському напрямку. Бізнесмену та ексдепутату РФ загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили в СБУ 11 лютого, підозрюваний у 2023 році підписав трирічний контракт та був зарахований до російського війська в званні капітана. Його призначили командиром взводу артилерійської розвідки 81-го самохідно-артилерійського полку РФ, який веде бої проти ЗСУ на тимчасово окупованій території лівобережжя Херсонської області.

«Зрадник сховався в армії агресора від кримінального переслідування на Росії за обвинуваченням у мільйонному хабарництві. Слідчі оголосили бойовику про заочну підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 7 ст. 111-1(колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України», – зазначили в СБУ.

Санкції статтей передбачають позбавлення волі на 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Додамо, що Павло Крюков – уродженець міста Городенка Івано-Франківської області, має квартиру в Івано-Франківську. Після завершення навчання у місцевому інституті нафти і газу в 1982 році переїхав в Російську РСР, де дослужився до посади генерального директора ВАТ «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», яке експлуатує 13 нафтових родовищ в Ямало-Ненецькому і Ханти-Мансійському автономних округах РФ.

Павло Крюков був секретарем регіонального відділення партії «Единая Россия» і депутатом Законодавчих зборів Ямало-Ненецького автономного округу кількох скликань. За інформацією Центру журналістських розслідувань, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Павла Крюкова звинуватили в отриманні хабарів на суму понад 20 млн рублів і підкупі посадовців Ростехнагляду. Викривачі припустили, що уродженець Прикарпаття погодився воювати проти українців, щоб «спокутувати свою провину перед російською вітчизною».