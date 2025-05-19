У Росії уродженця Городенки звинуватили у хабарництві

Бізнесмен та ексдепутат РФ Павло Крюков отримав 15 років ув’язнення за державну зраду та колабораційну діяльність. Заочний вирок уродженцю Городенки винесли на Прикарпатті.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 19 травня, 63-річний засуджений воює проти України на посаді командира взводу 81-го самохідно-артилерійського полку РФ. Підрозділ Павла Крюкова дислокується на окупованій частині Херсонської області.

«Зрадник сховався в армії агресора від кримінального переслідування у Росії за обвинуваченням у мільйонному хабарництві. У 2023 році він підписав трирічний контракт та був зарахований до російського війська в званні капітана», – зазначили в СБУ.

Суд визнав Павла Крюкова винним за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність) та призначив йому 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Павло Крюков – уродженець міста Городенка Івано-Франківської області, має квартиру в Івано-Франківську. Після завершення навчання у місцевому інституті нафти і газу в 1982 році переїхав в Російську РСР, де дослужився до посади генерального директора ВАТ «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», яке експлуатує 13 нафтових родовищ в Ямало-Ненецькому і Ханти-Мансійському автономних округах РФ.

Павло Крюков був секретарем регіонального відділення партії «Единая Россия» і депутатом Законодавчих зборів Ямало-Ненецького автономного округу кількох скликань. За інформацією Центру журналістських розслідувань, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Павла Крюкова звинуватили в отриманні хабарів на суму понад 20 млн рублів і підкупі посадовців Ростехнагляду. Викривачі припустили, що уродженець Прикарпаття погодився воювати проти українців, щоб «спокутувати свою провину перед російською вітчизною».