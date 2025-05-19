Політика із Прикарпаття засудили до 15 років тюрми за державну зраду
Підрозділ Павла Крюкова дислокується на окупованій частині Херсонської області
Бізнесмен та ексдепутат РФ Павло Крюков отримав 15 років ув’язнення за державну зраду та колабораційну діяльність. Заочний вирок уродженцю Городенки винесли на Прикарпатті.
Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 19 травня, 63-річний засуджений воює проти України на посаді командира взводу 81-го самохідно-артилерійського полку РФ. Підрозділ Павла Крюкова дислокується на окупованій частині Херсонської області.
«Зрадник сховався в армії агресора від кримінального переслідування у Росії за обвинуваченням у мільйонному хабарництві. У 2023 році він підписав трирічний контракт та був зарахований до російського війська в званні капітана», – зазначили в СБУ.
Суд визнав Павла Крюкова винним за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність) та призначив йому 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Павло Крюков – уродженець міста Городенка Івано-Франківської області, має квартиру в Івано-Франківську. Після завершення навчання у місцевому інституті нафти і газу в 1982 році переїхав в Російську РСР, де дослужився до посади генерального директора ВАТ «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», яке експлуатує 13 нафтових родовищ в Ямало-Ненецькому і Ханти-Мансійському автономних округах РФ.
Павло Крюков був секретарем регіонального відділення партії «Единая Россия» і депутатом Законодавчих зборів Ямало-Ненецького автономного округу кількох скликань. За інформацією Центру журналістських розслідувань, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Павла Крюкова звинуватили в отриманні хабарів на суму понад 20 млн рублів і підкупі посадовців Ростехнагляду. Викривачі припустили, що уродженець Прикарпаття погодився воювати проти українців, щоб «спокутувати свою провину перед російською вітчизною».