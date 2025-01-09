Військовому саперно-інженерної роти «ЛНР» загрожує до 15 років ув’язнення

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Луганщини, який у складі незаконних збройних формувань «ЛНР» брав участь у боях за Білогорівку. Колаборанту загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 9 січня, у 2020 році підозрюваний добровільно вступив до «народної міліції» і за контрактом його зарахували до складу саперно-інженерної роти «ЛНР».

«На боці ворога він здійснював окупацію українських територій, облаштовував блокпости та фортифікаційні укріплення позицій. З початком повномасштабного вторгнення РФ приймав участь у боях проти підрозділів ЗСУ на Донеччині», – розповіли правоохоронці.

Колаборанта затримали українські військові у травні 2023 року неподалік селища Білогорівка Луганської області. Наразі підозрюваний перебуває під вартою на Прикарпатті.

За колабораційну діяльність йому загрожує від 12 до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.