Обвинувачених затримали весною 2023 року під час боїв на Донеччині

В Івано-Франківську суд визнав двох мешканців Донеччини винними у державній зраді, коларабоційній діяльності та участі у терористичній організації. Військовослужбовцям незаконних формувань «ДНР» призначили по 15 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 20 грудня, мешканці Донеччини перейшли на бік ворога ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Вони проходили військову службу у підрозділах незаконних збройних формувань «ДНР».

«Один з них був кулеметником у 5-тій окремій мотострілецькій бригаді, що дислокувалася у Горлівці та Донецьку. Інший засуджений воював у складі 107 батальйону 100-ої окремої мотострілецької бригади та деякий час займав там посаду командира відділення», – розповіли правоохоронці.

Обвинувачені брали участь у боях проти ЗСУ, облаштовували блокпости на різних ділянках фронту та відповідали за постачання боєприпасів для ворожих військ. Обох учасників окупаційних військ затримали весною 2023 року під час боїв на Донеччині.

Суд визнав мешканців Донеччини винними у державній зраді, коларабоційній діяльності та участі у терористичній організації і призначив їм по 15 років ув’язнення.