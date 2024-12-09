Бойовик воював проти ЗСУ в Донецькій та Запорізькій областях

Івано-Франківський міський суд визнав винним уродженця Макіївки Олександра Макєєва у державній зраді, коларабоційній діяльності, участі у терористичній організації та у діяльності непередбачених законом збройних формувань. Кулеметнику невизнаної республіки «ДНР» призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 4 грудня, Олександр Макєєв перейшов на бік ворога у лютому 2022 року. Він добровільно вступив на військову службу до 123 стрілецького полку народної міліції «ДНР», де його призначили кулеметником.

«Бойовик допомагав окупантам втілювати план захоплення українських території в Донецькій та Запорізькій областях. Він облаштовував позиції та брав участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ. У січні 2023 року у складі 95 окремого стрілецького полку РФ укріплював бліндажі та окоп поблизу Новоандріївки, а з травня брав участь у боях в Павлівці Волноваського району», – розповіли в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Олександра Макєєва взяли в полон військовослужбовці ЗСУ 7 жовтня 2023 року. У судовому засіданні він визнав свою вину.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іннеса Болюк визнала уродженця Макіївки винним у державній зраді і призначила йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.