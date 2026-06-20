Ювелір і співзасновник бренду Kochut Юрій Кочут

Співзасновник ювелірного бренду родом з Ужгорода Kochut Юрій Кочут заявив, що компанія проведе внутрішнє розслідування після скарг покупців на відсутність проб на прикрасах та невідповідну інформацію на бірках.

Поштовхом до перевірки став допис користувачки тредс під ніком tria_merra, яка запитала у ювелірів, чи є золото у складі її каблучки від бренду Kochut, чи це просто напилення, яке почало стиратися. Після порад у коментарях вона віддала виріб на експертизу в пробірну палату.

Отримані результати експертизи каблучки засвідчили відсутність державного пробірного тавра та інше співвідношення золота та срібла у виробі, ніж дівчині обіцяли в магазині Kochut Jewelry.

«Під час придбання виробу мене запевнили, що обручка містить приблизно 50/50% срібла та золота. Щоб не бути голослівною, я додатково уточнила цей момент звернувшись безпосередньо в магазин. Там продавець мені підтвердила 3.5 г (срібло) / 3.4 г (золота). Оскільки ці цифри не є показовими, бо ми не знаємо про який розмір каблучки йшла мова, можна перевести ці значення у відсотки: приблизно 50,7% срібла та 49,3% золота від загальної маси. Але вміст моєї каблучки дуже сильно не відповідає цим пропорціям. Згідно з актом експертизи Центрального казенного підприємства пробірного контролю фактичний вміст металів становить 5,01 г срібла та 1,90 г золота, що відповідає приблизно 72,5% срібла та 27,5% золота», – йшлося в одному з дописів користувачки tria_merra.

Після розголосу представники бренду публічно перепросили у клієнтів, які підтвердили, що на їхніх прикрасах теж відсутні проби й немає інформації про співвідношення металів.

Згодом на офіційному акаунті kochut_jewelry оприлюднили повідомлення, в якому публічно вибачилися перед клієнтами та визнали наявність «недопрацювань».

«Ми активно працюємо над тим, щоб у майбутньому подібна ситуація не повторювалась. Щиро перепрошуємо та залишаємо форму для зв’язку з нами, якщо на Ваших прикрасах відсутня проба», – йшлося в повідомленні.

Частина користувачів у коментарях критично сприйняли таку комунікацію з боку бренду, апелюючи до того, що це не помилка, а системне порушення та шахрайство.

20 червня Юрій Кочут, співзасновник бренду Kochut, заявив, що згадана ситуація є повною відповідальністю бренду.

«Ми сформували внутрішню групу для розслідування, щоб з’ясувати причину цього системного збою та гарантувати, що подібне більше ніколи не повториться. Я особисто розберуся в причинах ситуації та поділюся з вами результатами», – написав Кочут.

Він запевнив, що компанія покриє витрати на логістику та пробування проданих раніше прикрас.