Семена Скрепецького вбили 15 червня у Білій Підляській

Суд у Польщі ухвалив рішення про тимчасовий арешт громадянина Грузії, якого підозрюють у вбивстві 44-річного російського художника та акціоніста Роберта Кузовкова. Про це повідомила Національна прокуратура Польщі у суботу, 20 червня.

Прокурор Люблінського відділу Національної прокуратури висунув підозру Ельнуру А. у вбивстві громадянина Росії, яке сталося 15 червня 2026 року в місті Біла Підляська. Слідчі вважають, що він п’ять разів вистрілив у потерпілого з вогнепальної зброї. Після затримання чоловік не визнав провини та відмовився давати свідчення. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про його арешт на три місяці, яке було задоволене.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Раніше польська поліція допитала двох громадян Білорусі, яких також перевіряли у межах розслідування, однак згодом їх відпустили. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що злочин може мати політичний мотив, водночас закликав дочекатися результатів слідства.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 15 червня у Білій Підляській застрелили російського художника та карикатуриста Роберта Кузовкова, відомого під псевдонімом Семен Скрепецький. На його тілі виявили численні вогнепальні поранення голови, грудей та спини. Митець публічно критикував російську владу та створював політичні сатиричні роботи.

Підозрюваного у його вбивстві затримали 18 червня. За даними правоохоронців, при собі він мав паспорт на ім’я 36-річного громадянина Грузії.