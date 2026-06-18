Чоловіка затримали через три дні після вбивства російського акціоніста

У четвер, 18 червня, польська поліція затримала під Варшавою підозрюваного у вбивстві російського художника та акціоніста Семена Скрепецького. Про це повідомили у пресслужбі поліції Варшави.

Чоловіка затримали вранці 18 червня польськими спецпризначенцями у співпраці з офіцерами поліції. Особу підозрюваного наразі встановлюють.

«Затриманий використовує паспорт, виданий 36-річному громадянину Грузії», – повідомили у пресслужбі поліції Люблінського воєводства.

Затримання підозрюваного у вбивсті Семена Скрепецького також прокоментував премʼєр-міністр Дональд Туск. Він повідомив, що наразі правоохоронці встановлюють особу замовника вбивства російського художника.

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Нагадаємо, 15 червня у польському місті Біла Підляська, що на кордоні з Білоруссю, невідомий застрелив 44-річного російського художника-карикатуриста й акціоніста Семена Скрепецького (справжнє імʼя Роберт Кузовков). Він відомий своїми карикатурами на російського диктатора Владіміра Путіна, невизнаного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка та радянського диктатора Іосіфа Сталіна. Скрепецький переїхав до Польщі у 2021 році, тікаючи від переслідувань з боку Кремля.

Одного з підозрюваних у вбивстві художника затримали біля білоруського консульства в Білій Підлясці. За неофіційною інформацією, він є громадянином Білорусі. Згодом у соцмережах поширили інформацію, що нападників було двоє. Білоруські телеграм-канали писали, що ймовірних вбивць до місця злочину привіз таксист із Білорусі, якому погрожували зброєю.