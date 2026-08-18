У Бидгощі поліція затримала чоловіка та жінку, які напали на дітей з України

Поліція польського Бидгоща затримала поляків, які напали на дітей з України. Зловмисниками виявилися 46-річна жінка та 34-річний чоловік. Про це у вівторок, 18 серпня, повідомили у поліції Бидгоща.

Зазначається, що правоохоронці проводять допит нападників на 14-річну дівчину та 12-річного хлопця з України. За даними поліції, затримані жінка та чоловік ображали дітей через їхню національність. Поляки не тільки лаялися на дітей, а й розбили іграшку хлопця, після чого жбурнули в нього уламки. Повідомлялося, що хлопець отримав подряпини.

Як зазначає новинний сайт Onet, ще перед затриманням зловмисників на інцидент відреагував премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск. Він звернувся до нападників під час пресконференції та закликав їх самостійно звернутися до поліції. Дональд Туск наголосив, що вони не зможуть уникнути покарання за злочин.

«Ви можете звернутися до знайомого адвоката, якщо він у вас є. Вам буде набагато краще, якщо ви звернетеся до поліції сьогодні. Ваша ситуація буде набагато гіршою, коли вас спіймають наприкінці тижня, і ви будете відповідати за свої скоєні дії. Це безкоштовна, щира юридична порада від мене», – заявив Дональд Туск.

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Нагадаємо, інцидент трапився у пʼятницю, 14 серпня, у парку Бидгоща біля залізничного вокзалу. Консульство України в Гданську повідомляло, що чоловік та жінка підійшли до дітей, коли ті розмовляли між собою українською. Поляки почали лаятися на дітей та погрожувати їм розправою на ґрунті національної нетерпимості, а потім вдалися до фізичного насилля. Наразі здоровʼю дітей нічого не загрожує, однак вони пережили сильний стрес.