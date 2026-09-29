Євгеній Хмара розповів партнерам про нагальні потреби України

Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав союзників долучитися до фінансування перехоплювачів для реактивних дронів типу «шахед», а також передати Україні частину ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot зі своїх запасів в обмін на ті, які Київ отримає пізніше за укладеними контрактами. Про це він сказав на засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ на рівні міністрів оборони держав-членів ЄС 28 вересня.

Хмара підкреслив, що Україна дає відсіч Росії на полі бою. Водночас для посилення оборонних спроможностей держава має низку пріоритетних потреб.

За його словами, Україна шукає дешеві та ефективні рішення для протидії реактивним дронам типу «шахед». Наразі такі цілі вже збивають, зокрема ракетами-перехоплювачами. Українські виробники також пропонують власні рішення, які дають позитивні результати, однак для побудови ефективної системи протидії потрібен час.

Євгеній Хмара закликав ЄС долучитися до фінансування цього напрямку, щоб перехоплювачі якнайшвидше надійшли до Сил оборони в достатній кількості.

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Окремо міністр наголосив на потребі в ракетах «повітря-повітря», ПЗРК та боєприпасах для F-16.

Близько третини додаткової оборонної потреби України у 27 млрд доларів становить передоплата за поставки дронів на початку 2027 року.

Хмара закликав наблизити виділення коштів із кредиту ЄС з 2027 на 2026 рік, забезпечити використання залишку коштів програми SAFE на закупівлі для України та виділити додаткові кошти в рамках двосторонньої допомоги.

«Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони. Особливо – з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз», – пояснив він.

Водночас Україна власним ресурсом покриє грошове забезпечення військових та виплати. Ідеться про 7 млрд доларів. Уряд уже проводить економію та перерозподіл необоронних видатків державного бюджету.

Нагадаємо, 19 вересня президент Володимир Зеленський представив новий дрон-перехоплювач, здатний протидіяти реактивним безпілотникам типу «шахед». Новий дрон-перехоплювач вже успішно застосовували під час російських атак.