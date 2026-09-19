Новий перехоплювач реактивних дронів розробила військова контррозвідка СБУ

Військова контррозвідка СБУ створила новий дрон-перехоплювач, здатний протидіяти реактивним безпілотникам типу Shahed. Про це повідомив у суботу, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповідь очільника СБУ Олександра Поклада та відзвітував про «хороший результат» військової контррозвідки служби у протидії реактивним російським безпілотникам.

Крім того, Володимир Зеленський оприлюднив відео із роботою дронів-перехоплювачів над Україною. На кадрах видно моменти пусків озброєння нового типу, а також підліт одного з перехоплювачів до реактивного «шахеда».

Характеристики нового дрона-перехоплювача не розголошуються. Втім, на відео видно, що перехоплювач візуально схожий на ударні дрони типу Shahed та «Гербера».

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«Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач. Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 15 вересня президент повідомив, що Україна успішно випробувала новий перехоплювач реактивних російських БпЛА. За його словами, під час випробування він зміг уразити російський реактивний дрон. Водночас тоді Зеленський зауважив, що розробникам належить доопрацювати окремі елементи системи керування.