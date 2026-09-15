Зеленський повідомив про успішне випробування ще одного перехоплювача

Україна успішно випробувала ще один перехоплювач, призначений для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Про це у вівторок, 15 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

За словами голови держави, під час випробування новий перехоплювач зміг уразити російський «шахед». Водночас розробникам ще належить доопрацювати окремі елементи системи керування.

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«Є успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. “Шахед” був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час», – зазначив Зеленський.

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Президент також повідомив, що під час розмови з Драпатим обговорив подальші військові операції та далекобійні удари. Разом із міністром оборони Євгеном Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Зеленський визначив наступні пріоритетні цілі, необхідну кількість засобів для їх ураження та заходи підготовки.

«Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії», – наголосив президент.

Водночас Зеленський заявив, що Україна готова до подальших деескалаційних кроків. Однак, за його словами, партнери мають забезпечити, щоб Росія дотримувалася своїх зобов’язань щодо припинення ударів по українській критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, 14 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив про бойові випробування перших українських реактивних дронів-перехоплювачів. Росіяни дедалі частіше використовують реактивні безпілотники, здатні розвивати швидкість до 500 км/год, тому Україна вдосконалює власні засоби протиповітряної оборони.