Пожежа на аеродромі «Ростов-Центральний», 17 вересня

Унаслідок атаки на аеродром «Ростов-Центральний» у ніч на 17 вересня зафіксовано повне знищення двох вертольотів Мі-8 і літаків Ан-12 та Ан-26. Про це повідомив OSINT-проєкт «КіберБорошно» та оприлюднив супутникові знімки масштабів руйнувань.

За даними осінтерів проєкту, ворожі борти вщент згоріли на стоянці після атаки українських далекобійних безпілотників у ніч на 17 вересня. Тоді на об’єкті спалахнула сильна пожежа з вторинною детонацією.

Нагадаємо, 17 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про ураження на території військового аеродрому в Ростові одразу шістьох повітряних бортів росіян. За даними СБУ, уражень зазнали військово-транспортний літак Ан-12, два військово-транспортні літаки Ан-26 та три гелікоптери.