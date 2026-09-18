Марта Костюк знову травмувалась

Друга ракетка України Марта Костюк пропустить фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2026 з тенісу. Про це 24-річна киянка повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі інстаграм. Причиною такого рішення стала травма зап'ястка.

«Я відчувала біль у зап'ястку минулі декілька тижнів. Сподівалася, що перепочинок після US Open допоможе, але, на жаль, біль погіршився. МРТ підтвердила, що зап'ястя потребує більше часу й належного відновлення, перш ніж я знову зможу змагатися.

Наразі я візьму паузу від змагань і надам зап'ястку час, потрібний для відновлення. Не знаю, скільки саме це триватиме, але робитиму все можливе, аби повернутися здоровою», — написала Марта.

Таким чином, Україні на Кубку Біллі Джин Кінг-2026 не допоможуть вже дві тенісистки з топ-50 – раніше з заявки через «неспортивні причини» вилучили Олександру Олійникову.

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Наразі у складі збірної України на фінальний турнір, який відбудеться у китайському Шеньчжені, залишаються Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок. «Синьо-жовті» стартують у Кубку Біллі Джин Кінг вже 24 вересня. Україна має третій номер посіву і в 1/4 фіналу зіграє з Бельгією.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня Костюк у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Гвадалахарі (Мексика) поступилась росіянці Людмилі Самсонові (WTA № 50).