Марта Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде до 10 найкращих тенісисток WTA. Оновлений світовий рейтинг буде опубліковано у понеділок, 14 жовтня – саме тоді 24-річна киянка офіційно стане представницею топ-10 з 3980-ма очками.

Попри поразку від Лінди Носкової в 1/8 фіналу US Open-2026 Костюк стане недосяжною для головних конкуренток – Емми Наварро і Чжен Ціньвень, які навіть в разі виграшу титулу не матимуть більше за Марту очок. У поточному сезоні Костюк вперше в кар'єрі стала переможницею турніру WTA 1000 у Мадриді, тріумфувала на WTA 250 в Руані та виходила до двох поспіль півфіналів Грендслемів – Ролан Гарросу та Вімблдону.

Таким чином, уперше в історії в топ-10 світового рейтингу будуть одразу дві українські тенісистки – Марта Костюк і Еліна Світоліна. Перша ракетка України наразі посідає сьоме місце, а за підсумками US Open-2026 не опуститься нижче восьмого рядка.

До слова, у Чемпіонській гонці, в якій враховуються рейтингові очки, набрані тільки у поточному сезоні, Світоліна йде шостою, а Костюк – дев'ятою. Вісім найкращих тенісисток у листопаді виступлять на Підсумковому турнірі в американському Індіан-Веллсі. Цей турнір Еліна вигравала у 2018 році.

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Нагадаємо, нині у топ-100 найкращих тенісисток також перебувають (в лайв-режимі): Дарія Снігур (WTA № 42), Олександра Олійникова (WTA № 43), Юлія Стародубцева (WTA № 44) та Ангеліна Калініна (WTA № 46).