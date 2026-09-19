Смертельна ДТП сталася під час проведення робіт у Східниці

У п’ятницю, 18 вересня, у курортному селищі Східниця на Львівщині водій вантажівки MAN смертельно травмував 32-річного пішохода.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, ДТП сталася близько 13:30 на вул. Бандери, 5 у Східниці під час проведення вантажних робіт.

32-річний водій автомобіля MAN, здійснюючи рух заднім ходом, допустив наїзд на 32-річного пішохода, мешканця Борислава. У результаті наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження та загинув на місці.

Обставини події встановлюють слідчі.

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