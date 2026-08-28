На вул. Городоцькій сталася ДТП службового автобуса та легковика

У п’ятницю, 28 серпня, на вул. Городоцькій у Львові сталася ДТП за участі службового автобуса підприємства «Фуджікура» та легковика. У результаті зіткнення автобус та авто отримали значні пошкодження, постраждали 10 людей.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у ДТП з автобусом, яка сталася близько 14:00 на вул. Городоцькій в районі «Київстару», постраждали 10 людей. За попередніми даними, постраждалих госпіталізували з травмами середнього та легкого ступеня в лікарні святого Пантелеймона та святого Луки.

ДТП на перехресті вул. Городоцька-Патона

У поліції повідомили, що на перехресті вул. Городоцької та Патона зіткнулися автобус БАЗ, яким керував 72-річний водій, та автомобіля Kia Niro, за кермом якого був 48-річний водій.



За даними поліції, унаслідок ДТП водій автомобіля та п’ятеро пасажирів автобуса: жінки віком 40, 46 і 62 роки та чоловіки віком 35 і 59 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. Їхні діагнози встановлюються.

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