ВАКС стягнув майно експрокурора у дохід держави

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави чотири автомобілі та квартиру екскерівника однієї з окружних прокуратур Харкова. Про це у пʼятницю, 18 вересня, повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, протягом 2022-2024 років посадовець та його родичі стали власниками низки дороговартісних активів. Зокрема, вони придбали автомобілі Lexus, Mercedes-Benz, Audi A4 та Audi Q3, а також квартиру в одному з житлових комплексів Харкова.

Вартість набутого за два роки майна оцінюють у 6,4 млн грн. Водночас правоохоронці, проаналізувавши офіційні доходи та заощадження посадовця і його родичів, встановили, що вони не мали достатніх фінансових можливостей для придбання таких активів.

16 вересня Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визнав активи необґрунтованими та стягнув їхню вартість у дохід держави.

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Нагадаємо, у березні ДБР повідомило, що ВАКС стягнув у дохід держави 2,9 млн грн з колишнього начальника складу паливо-мастильних матеріалів центру забезпечення тилу ЗСУ. Йдеться про будинок площею 180,8 м², що розташований на Львівщині, а також земельну ділянку.