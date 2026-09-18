Військові під час наступальної операції «Вівальді» завдали втрат ворожому підрозділу безпілотників «Рубікон»

Бійці Третього армійського корпусу під час наступальної операції «Вівальді» завдали втрат ворожому підрозділу безпілотників «Рубікон». Через це командування російських військ, за даними українських військових, вирішило вивести підрозділ із Лимансько-Борівського напрямку. Про це корпус у п’ятницю, 18 вересня, повідомив «Українській правді».

За словами військових, українські підрозділи зруйнували частину системи забезпечення «Рубікону». Зокрема, йдеться про ураження логістики, складів із боєприпасами, місць запуску дронів, новостворених підрозділів та операторів БпЛА.

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«Бійці Трійки вивели з ладу систему управління “Рубікона”: знищили його логістику, склади боєприпасів, точки зльоту дронів, новостворені підрозділи, а також досвідчених операторів БпЛА», – заявили в корпусі.

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У Третьому корпусі стверджують, що через втрати особового складу та техніки росіяни втратили можливість оперативно поповнювати підрозділ. Додатково розгорнутися їм, за словами українських військових, заважала робота українських засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

Унаслідок цього російські військові, як зазначили в корпусі, почали залишати позиції та кидати частину майна. Щоб зберегти залишки підрозділу, російське командування нібито вирішило перевести «Рубікон» на інший напрямок.

Спочатку росіяни перекинули цей підрозділ на Лимансько-Борівський напрямок як пріоритетний, повідомили у Третьому армійському корпусі.

«Рубікон» – військовий центр перспективних безпілотних систем у складі Збройних сил РФ, який спеціалізується на застосуванні ударних, FPV та розвідувальних дронів.

Нагадаємо, операція «Вівальді» триває на півночі Донецької області. 15 вересня командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів про її перші результати. Він повідомив, що українські військові вибили російську інфільтрацію з Новоселівки, Олександрівки, Ярової та околиць Корового Яру. Крім того, за словами Білецького, українські підрозділи звільнили Середнє.