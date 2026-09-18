Чоловік пояснив алкоголь у тесті кефіром

Радехівський районний суд Львівської області закрив справу проти водія вантажівки, якого звинувачували у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік запевняв, що алкоголю не вживав, а перед поїздкою випив три склянки кефіру, який певний час зберігався без холодильника. Водночас суд виявив порушення під час медичного огляду водія.

Як йдеться у постанові суду від 15 вересня, інцидент стався 25 квітня 2026 року близько 07:14 у Радехові. На вулиці Львівській поліцейські зупинили вантажівку Renault. Під час спілкування правоохоронці, за матеріалами справи, відчули у водія запах алкоголю з рота та запропонували йому пройти огляд. Тест на місці за допомогою алкотестера Dräger показав 0,45 проміле.

Після цього чоловіка доставили до Радехівської центральної районної лікарні. Там його перевірили за допомогою аналізатора «Алконт U8300», який показав 0,336 проміле. На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Водій пояснив результат алкотесту кефіром

У суді чоловік своєї вини не визнав. Він стверджував, що перед поїздкою не вживав алкогольних напоїв, натомість випив три склянки кефіру. За його словами, напій певний час стояв не в холодильнику, тому водій припустив, що саме це могло вплинути на показники алкотестера.

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Захист також звернув увагу на процедуру медичного огляду та показники приладу. Зокрема, зазначав, що результат перебував біля межі похибки аналізатора, а характерних зовнішніх ознак алкогольного сп’яніння у чоловіка під час огляду не зафіксували.

Під час розгляду справи суд допитав лікаря, який оглядав водія у лікарні. Він повідомив, що повторного тестування через 20 хвилин фактично не проводили, хоча результат такого дослідження внесли до акта медичного огляду.

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Лікар також підтвердив, що зовнішніх ознак алкогольного сп’яніння у чоловіка не було, а висновок зробили на підставі показників аналізатора.

Відтак суд встановив, що відомості про повторне дослідження, внесені до акта медичного огляду, не відповідали фактичним обставинам, а сам огляд провели з порушенням встановленої процедури.

Зрештою суддя Олег Патинок зробив висновок, що наявні докази не підтверджують належним чином вину водія. Провадження закрили через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.