Водійка здала тест на наркотики в лікарні

У Тернополі втретє за рік зупинили водійку електросамоката, яка їздила під дією наркотиків. Також правоохоронці виявили в неї пакетик канабісу. Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Тернопільської області у вівторок, 15 вересня.

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Патрульні помітили жінку на електросамокаті під час комендантської години. Правоохоронці зупинили водійку, щоб перевірити її документи. «Спілкуючись з жінкою, інспектори виявили в неї ознаки наркотичного сп’яніння. Також з’ясували, що цьогоріч вона вже двічі притягувалася до відповідальності за керування електросамокатом у стані сп’яніння», – йдеться у повідомленні поліції.

Тернополянка погодилася пройти огляд у лікарні, де в неї підтвердили стан наркотичного сп’яніння. Під час поверхневої перевірки патрульна виявила у жінки речовину зеленого кольору (ймовірно, канабіс). На кермувальницю склали протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року притягувалася до відповідальності). Жінці загрожує 51 тис. грн штрафу та позбавлення прав на 10 років або ж арешт на 15 діб з конфіскацією транспортного засобу.

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У коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Тернопільщини Віталіна Щупляк розповіла, що слідчі вилучили речовину зеленого кольору, її направлять на експертизу. Після цього правоохоронці встановлять, скільки грамів наркотиків було у згортку. Від цього залежить, чи оголосять водійці підозру за розповсюдження наркотиків.

За українським законодавством адміністративна відповідальність настає за зберігання канабісу вагою до 5 грамів без мети збуту. Понад 5 грамів – передбачає кримінальну відповідальність за ст. 309 КК України (зберігання наркотиків без мети збуту).