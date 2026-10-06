Частина матеріалів для нового фільму була відзнята ще за життя Ірини Фаріон – у 2022 році

В Україні розпочалися зйомки повнометражного документального true crime-фільму «Її три дієслова» про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це Hromadske повідомили автори фільму.

Режисерами стрічки стали Юрій Двіжон та Каріна Пустовалова. Автори фільму розповіли, що стрічка досліджуватиме обставини вбивства, перебіг судового процесу, цифрові сліди та «роль мови у формуванні намірів». Проєкт став одним із переможців державного конкурсу «Тисячовесна».

Частина матеріалів для нового фільму була відзнята ще за життя Ірини Фаріон – у 2022 році. Тоді Юрій Двіжон провів із мовознавицею шість знімальних днів під час роботи над короткометражним фільмом «Діва українського націоналізму». Відзняті для тієї стрічки матеріали тепер увійдуть до нового документального проєкту як унікальний архів Ірини Фаріон та її родини. Загалом ідеться про близько 13 годин інтерв’ю та спостережень, більшість із яких раніше не публікувалася.

«У 2022 році я провів з Іриною Фаріон шість знімальних днів. Після її вбивства зрозумів, що не можу просто залишити ці матеріали лежати на дисках, адже вони набули зовсім іншого значення. Я почав по-новому їх переглядати й працювати з ними вже як із частиною більшої історії – майбутнього фільму про те, що сталося з Іриною і що відбувалося після її смерті», – розповідає співрежисер і співпродюсер фільму Юрій Двіжон.

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Після вбивства Ірини Фаріон у липні 2024 року команда продовжила роботу над фільмом. Новий етап зйомок розпочався з її похорону у Львові. Відтоді автори документують перебіг судового процесу, роботу учасників справи, а також життя родини Ірини Фаріон після її загибелі.

У стрічці покажуть унікальні кадри, зняті командою після смерті Ірини Фаріон, зокрема матеріали її поховання у Львові та відкриття вулиці, названої на її честь. Ці епізоди стануть частиною ширшої історії про те, як змінювалося сприйняття постаті Ірини Фаріон після її загибелі та як ця історія продовжила жити в публічному просторі.

До команди фільму Каріна Пустовалова приєдналася вже під час судових засідань. Саме робота з матеріалами справи визначила одну з ключових особливостей майбутньої стрічки — увагу до мови та значення слів.

«Для мене було важливо знайти оптику, яка не зводила б цю історію до кримінальної хроніки. Під час дослідження я помітила, як адвокатка Наталя дивиться на справу: через слова, їхні значення та підтексти. І тоді зрозуміла, що саме мова може стати формою цього фільму. Так народився лінгвістичний детектив, у якому слова не просто описують події, вони допомагають простежити шлях від думки до наміру, а від наміру до дії», – розповідає сценаристка та співрежисерка Каріна Пустовалова.

Прем’єра документального фільму «Її три дієслова» буде оголошена пізніше.

Нагадаємо, що 1 жовтня Шевченківський райсуд Львова виніс вирок у справі вбивства Ірини Фаріон – В’ячеславу Зінченку призначили довічне ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити.