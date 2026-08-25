У 2024 році суддю зловили п'яним за кермом

Голову господарського суду Тернопільської області Володимира Гевка, якого раніше визнали винним у водінні напідпитку, тимчасово відсторонили від правосуддя. Таке рішення прийняла Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 24 серпня.

Володимира Гевка відсторонили до наступного засідання Вищої ради правосуддя, на якому будуть розглядати окремо його справу. Учасники ВРП приймуть рішення про його звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати. Під час прямої трансляції Першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя суддя повністю визнав свою провину за проступок.

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За даними видання «АдвокатPost», 4 січня 2024 року о 23:15 у Тернополі, на перехресті вулиць Протасевича та Лесі Українки, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Kia Sportage. За кермом був суддя Володимир Гевко. Перевірка на стан сп’яніння показала 1,83 ‰ алкоголю. Це перевищує норму в понад 9 разів. (допустима норма тверезості – 0,0–0,2 ‰ – ред.)

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На суддю склали адмінпротокол за п’яне водіння та передали справу до суду. Тернопільський міськрайонний суд 19 березня 2024 року визнав Володимира Гевка винним у керуванні авто в нетверезому стані та призначив йому штраф у розмірі 17 тис. грн, а також позбавив права керування транспортними засобами терміном на один рік. 16 квітня 2024 року Тернопільський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Додамо, що за даними з прямої трансляції ВРП, Володмир Гевко вперше обрався головою господарського суду Тернопільщини у 2023 році. Вдурге одноголосно він був обраний головою суду в березні 2026 року. З 2003 року викладає в Міжрегіональній академії управління персоналом в Тернопільській області, а з 2005 року також викладає в Національній школі суддів.