ВАКС на сім років увʼязнив суддю з Одещини за одержання 50 тис. грн хабаря
За гроші суддя ухвалив рішення у цивільній справі на користь жителя Одещини
Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому виконувачу обов’язків голови Комінтернівського райсуду Одеської області, якого у 2023 році затримали на хабарі. Про це у понеділок, 17 серпня, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. За даними «Української правди», йдеться про Павла Доброва.
ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря в особливо великому розмірі та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Крім того, його позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки. Також ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію всього майна, яке належить засудженому.
Зазначається, що колегія суддів дійшла висновку: суддя Комінтернівського райсуду одержав 50 тис. грн хабаря за обіцянку ухвалити рішення у цивільній справі на користь жителя Одещини, а також забезпечити виконання рішення про витребування доказів.
«Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що йдеться про Павла Доброва. 29 вересня 2023 року СБУ та НАБУ повідомляли про його затримання після одержання хабаря та ухвалення обіцяного рішення.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, у березні 2026 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд ув’язнив на шість років суддю Київського районного суду Одеси Людмилу Салтан. Жінку визнали винною у вимаганні в позивача хабаря у розмірі 4 тис. доларів за ухвалення рішення на його користь.