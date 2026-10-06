Один з підсанкційних танкерів, який перевозив нафту з Південної Кореї до Росії

Південна Корея постачала Росії паливо на танкерах, частина з яких перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу. Про це повідомила 6 жовтня The Guardian із посиланням на аналіз портових записів та інформації про відстеження суден.

За даними газети, у липні та серпні 2026 року, коли Росія намагалася компенсувати дефіцит пального через атаки України на її НПЗ, з кількох південнокорейських портів до російського Далекого Сходу вирушили сім танкерів. Загалом вони здійснили 14 рейсів та перевезли 176 тис. т палива, здебільшого дизельного.

Три з цих суден перебували під санкціями. Зокрема, йдеться про Layla під прапором Камеруну, Astoria та Chongchon під російськими прапорами.

Layla, який є найбільшим із них, двічі доставляв дизель з південнокорейського порту Ульсан до російського Владивостока. Під час другого рейсу танкер вказав Ніїгату в Японії як пункт призначення, але попрямував до Росії. Загалом судно перевезло 57 тис. т палива.

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Astoria, який окрім європейських санкцій перебуває під обмеженнями Австралії, завантажив з Ульсану майже 11 тис. т палива та попрямував до Владивостока, хоч вказав кінцевою точкою Японію. А от третій танкер Chongchon не заходив у порти, виконавши перевантаження 26 тис. палива від танкера Celeste I біля південнокорейського порту Йосу. Після цього судно теж попрямувало до Владивостока, вказавши Сінгапур як пункт призначення.

Власників чи продавців палива встановити не вдалося через відсутність даних у південнокорейських портових реєстрах. Водночас за даними аналітичної компанії Kpler, серед покупців палива були «Роснефть» та російська нафтова група «ННК», які перебувають під санкціями низки країн.

Зазначається, що участь підсанкційних суден у перевезеннях може не порушувати законодавство Південної Кореї, оскільки її санкції проти Росії здебільшого стосуються експорту промислового обладнання, електроніки та транспортних засобів.

The Guardian зауважує, що Південна Корея продовжує спроби покращити відносини з Росією попри гуманітарну підтримку України. Також країна надавала Україні нелетальні військові засоби, а в 2023 році пообіцяла виділити 2,3 млрд доларів підтримки. Зазначається, що поставки нафти до Росії почали зростати в липні, колі президент Південної Кореї Лі Чже Мьон оголосив про виділення 100 млн доларів на відновлення України.

МЗС Південної Кореї не прокоментувало поставки підсанкційними танкерами, наголосивши, що уряд країни підтримує міжнародні зусилля для припинення війни в Україні.

Нагадаємо, на початку вересня DallasAnalytics повідомило, що приватні компанії у Південній Кореї можуть продовжувати контакти з російськими авіаремонтними компаніями. Зазначається, що компанії також продовжують обслуговувати російські вертольоти Ка-32, які перебувають в експлуатації країни, попри санкції.