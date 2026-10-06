Агент РФ після обстрілів обходив місцевість і доповідав ФСБ

Мобілізований на Тернопільщині військовий, який пішов у СЗЧ, коригував російські обстріли по Києву та Полтавській області. Працівники СБУ затримали дезертира в Києві, коли він готував підпали військових автомобілів. Про це повідомило СБУ України.

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Правоохоронці встановили, що до коригування ударів по Києву та Полтавщині у вересні цього року причетний військовослужбовець, який самовільно залишив частину та переїхав до столиці.

«Затримали агента ФСБ, який збирав дані про об’єкти оборони та критичної інфраструктури для коригування масованих атак по Києву. Зловмисник протягом чотирьох днів відстежував потенційні цілі, щоб навести на столицю реактивні дрони типу “Герань-5” та балістичні ракети», – йдеться у дописі СБУ.

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Унаслідок цих обстрілів загинули та отримали поранення цивільні мешканці столиці. Також комбіновані обстріли пошкодили житловий сектор у декількох районах міста та пологовий будинок. Під час розслідування встановили, що військовий після призову самовільно залишив частину в Київській області, оселився в одному з хостелів столиці та почав шукати легкі заробітки у телеграмі.

Там його завербував російський агент ФСБ і в обмін на обіцянку грошей доручив коригувати удари по Києву. Для цього житель Тернопільщини передавав до РФ локації об’єктів, які, на його думку, могли використовувати Сили оборони. Після російських атак він виходив на місцевість, щоб оглянути наслідки ворожих ударів.

Також підозрюваний готував підпали службових авто українських захисників та здійснив розвідвилазку до Полтавської області, щоб з’ясувати ситуацію в регіоні після нещодавніх обстрілів.

Співробітники СБУ затримали коригувальника поблизу його тимчасової оселі. Під час обшуків у нього знайшли два смартфони, з яких він координував свої дії з ФСБ. Також вилучили легкозаймисту суміш, яку він планував використати для підпалу авто українського воїна.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.