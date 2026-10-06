«Укренерго» не уточнило, у яких саме регіонах діятимуть ГПВ

У вівторок, 6 жовтня, у низці регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Обмеження вводять через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів та необхідність уникнути перевантаження обладнання. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

«У частині регіонів сьогодні з 15:00 до кінця доби вимушено застосовуватимуть графіки погодинних відключень (обсягом до 1 черги) для всіх категорій споживачів», – ідеться в повідомленні.

В «Укренерго» повідомили про зростання споживання електроенергії через хмарну погоду в низці регіонів України вранці.

Енергетики не уточнили, у яких саме регіонах діятимуть графіки погодинних відключень.

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Користувачів закликали ощадливо споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно після відновлення електропостачання за графіком.

Ознайомитися з графіком відключень за своєю адресою можна на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

В «Укренерго» також зазначили, що через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитися. Відтак споживачам радять стежити за повідомленнями обленерго.

Наслідки російських обстрілів енергетики України 6 жовтня

Унаслідок російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури станом на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Скрізь, де це дозволяють поточні безпекові умови, вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, Росія відновила масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. У ніч на 30 вересня російські війська атакували ракетами та безпілотниками енергооб’єкти в Києві, Київській області та інших регіонах, спричинивши пошкодження і руйнування. Прем’єр-міністр Сергій Корецький назвав цю атаку наймасштабнішою по українській енергетиці з кінця минулого опалювального сезону.

2 жовтня газета The New York Times розкрила триетапний план зимових російських атак на енергосистему України, який Україна перехопила та представила західним партнерам.