«Укренерго» запроваджує графіки відключення світла

З четверга, 1 жовтня, у кількох регіонах України запровадять графіки відключень електроенергії. Обмеження запроваджують через російські атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури України. Про це у середу, 30 вересня, повідомили у телеграм-каналі «Укренерго».

«У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 1 жовтня, в окремих регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання», – йдеться у повідомленні «Укренерго».

Обмеження діятимуть таким чином:

08:00 – 21:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу; Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

08:00 – 11:00 і 16:00 – 21:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 0,5 черги).

В «Укренерго» не уточнили, у яких саме регіонах діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Водночас там зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому рекомендують споживачам стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго). Там також закликали ощадливо споживати електроенергію.

Чому повернулися графіки відключення світла

Вночі у середу, 30 вересня, Росія поновила обстріли енергетичної інфраструктури України, атакувавши ракетами та безпілотниками обʼєкти у Києві, області та інших регіонах. Зокрема, пошкоджень зазнала Трипільська ТЕС на Київщині. Зауважимо, що ця ТЕС уже потрапляла під обстріли і була повністю знищена росіянами під час атаки 11 квітня 2024 року.

Ввечері 30 вересня Міністерство енергетики повідомило, що через російські атаки у Києві, а також у Київській, Чернігівській та Житомирській областях запровадили аварійні відключення світла. Однак згодом у ДТЕК повідомили, що у Києві та області застосовують погодинні графіки обмеження електроенергії.

Зауважимо, що 14 вересня Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують Україні та Росії запровадити енергетичне перемирʼя – взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі. Україна висловила готовність до деескалаційних кроків та заявила, що очікує від Росії перелік обʼєктів, які та хоче вивести з-під ударів на час такого перемирʼя.

Тему енергетичного перемирʼя Володимир Зеленський та Дональд Трамп знову обговорили під час зустрічі у Нью-Йорку 22 вересня. Президент України вкотре зазначив, що готовий відмовитися від ударів по енергетичних обʼєктах у Росії, якщо Кремль так само утримуватиметься від атак. Проте Володимир Зеленський зауважував, що дії Росії не свідчать про готовність до будь-якого перемирʼя.

Вже 24 вересня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала документи з планами росіян щодо атак цієї зими. Окупанти детально спланували обстріли обʼєктів тепло-, водопостачання, водовідведення та генерації. Окремі плани росіяни розробили для обстрілів міст із різною кількістю населення – Києва, Харкова, Одеси та міст-півмільйонників.