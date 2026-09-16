Георгій Тихий повідомив, що Україна очікує від РФ перелік обʼєктів, які не атакуватимуть під час енергетивного перемирʼя

Росія має надати Україні перелік обʼєктів, які хоче вивести з-під ударів на час енергетичного перемирʼя, щоб воно запрацювало. Про це у четвер, 16 вересня, під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Георгій Тихий запевнив, що Україна готова запровадити з Росією енергетичне перемирʼя, під час якого країни взаємно утримуватимуться від ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури. Він також зауважив, що Володимир Зеленський неодноразово пропонував Москві такий крок деескалації. Тож, якщо Росія готова до енергетичного перемирʼя, вона має надати Україні перелік обʼєктів, які хоче вивести з-під ударів.

«Україна готова до енергетичного перемир'я. Крім того, Україна сама пропонувала достатньо довгий час встановити таке припинення вогню, яке має бути чесним і справедливим і покривати всі необхідні сфери цього можливого припинення вогню. Якщо росіяни готові серйозно теж на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це», – наголосив Георгій Тихий.

Георгій Тихий наголосив, що Україна прагне формату перемирʼя, у межах якого будуть заборонені атаки будь-якими видами озброєння на всі енергообʼєкти.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 13 вересня Дональд Трамп заявив, що атаки України на російські енергообʼєкти спричиняють дефіцит дизельного палива в усьому світі. Президент США закликав Володимира Зеленського атакувати інші цілі в Росії.

14 вересня Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують Україні та Росії запровадити енергетичне перемирʼя – взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі. Володимир Зеленський зауважив, що Україна готова до такого кроку, однак Росія наразі не демонструє готовність припиняти війну. Він висловив сподівання, що американським партнерам вдасться схилити Кремль до миру.