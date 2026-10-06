Степан Веселовський 12 років очолював Львівський ІТ Кластер, звідки пішов через скандал в січні

Литовський виробник дронів Unmanned Defense Systems відкрив в Україні спільне підприємство UDS Ukraine, керувати яким призначили колишнього СЕО Львівського ІТ Кластера Степана Веселовського. Про це у вівторок, 6 жовтня, повідомила пресслужба компанії.

Що відомо про UDS

Ця литовська компанія займається оборонними технологіями та розробляє екосистему безпілотних рішень, до якої входять БпЛА Forecaster (розвідка та визначення цілей), Avenger 5 (ударний безпілотник), Hauler (багатоцільовий дрон, що може нести корисне навантаження), Swarm C2 (платформа для управління роєм БпЛА).

Співзасновник компанії Витяніс Бузас свого часу очолював першу національну супутникову місію Литви LituanicaSAT-1, а також заснував компанію, що розробляє технології для малих супутників. У компанії говорять, що співпрацюють з Україною з 2022 року.

Що UDS робитиме в Україні

Компанія заснувала в Україні окрему юридичну особу, щоб розвивати свою екосистему тут, а не бути «просто експортером». Команда UDS Ukraine на чолі з CEO Степаном Веселовським працюватиме напряму з військовими підрозділами та українськими технологічними партнерами над розгортанням систем, підготовкою операторів і розвитком продуктів.

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«Наша присутність на місці дасть змогу швидше перетворювати операційні потреби на практичні технічні рішення, а український бойовий досвід – безпосередньо враховувати у розвитку наших систем. Ми будуємо UDS Ukraine як довгострокового партнера та частину екосистеми оборонних технологій України», – повідомили в компанії.

Компанія UDS Ukraine (ТОВ «АДС Україна»), за даними аналітичної системи YouControl, зареєстрована в Києві в грудні 2025 року. Степан Веселовський очолив її наприкінці липня 2026 року. Власником «АДС Україна» є Витяніс Бузас, а від реєстрації до призначення Веселовського СЕО компанії був Олег Аршинець, який колись очолював Державне підприємство «Національні інфраструктурні проєкти» та працював начальником відділу з питань використання БпЛА та протидії їх незаконному використанню Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МВС України.

Що відомо про Степана Веселовського

Степан Веселовський очолював Львівський ІТ Кластер з 2013 до січня 2026 року. У січні наглядова рада Кластера відсторонила його від посади через підозри у зловживаннях повноваженнями. Ідеться про торгові марки кластера – бренди IT Arena, IT Research, IT Research Salary Report та IT Meets, права на частину яких Степан Веселовський у вересні 2025 року передав права своєму заступнику Юрію Огоновському без погодження з наглядовою радою. Удвох вони також зареєстрували низку нових юридичних осіб.

Після відсторонення Степан Веселовський сказав, що таке рішення наглядової ради стало для нього несподіванкою, адже питання з торговими марками, за його словами, вирішилося ще за пару місяців до цього. Тоді ж наглядова рада Львівського ІТ Кластера анонсувала проведення комплексного аудиту для перевірки діяльності виконавчого директора та управлінської команди.

У липні 2026 року, після конкурсу, наглядова рада Львівського ІТ Кластера призначила новим СЕО організації Михайла Лемака.