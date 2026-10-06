49-річного Чернишова підозрюють у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро виключило з підозри колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову один із трьох епізодів незаконного збагачення на суму 500 тис. доларів та вручило йому змінену підозру без цього епізоду. Про це в коментарі виданню «Українські новини» повідомив адвокат Чернишова Олександр Русин після засідання Вищого антикорупційного суду.

За його словами, за майже рік розслідування нових доказів щодо цього епізоду не з’явилося. Водночас ВАКС продовжив строк досудового розслідування до 10 листопада 2026 року.

Русин заявив, що підозра в незаконному збагаченні ґрунтується на єдиному доказі – записах контролю розмов третіх осіб.

«Нещодавно мій клієнт отримав підтвердження від НАБУ про виключення одного з трьох інкримінованих йому епізодів на суму 500 тис. доларів. Тобто НАБУ само фактично визнало, що звинуватило його помилково, про що була вручена відповідна змінена підозра», – сказав Русин.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Адвокат зауважив, що на попередніх засіданнях щодо продовження строку досудового розслідування детективи наголошували на обґрунтованості всіх трьох епізодів. За словами Русина, захист неодноразово вказував суду, що в планах слідства немає конкретних дій, спрямованих на пошук доказів, і нинішнє клопотання НАБУ цього не змінило.

«З листопада 2025 року слідство в частині обґрунтованості оголошеної підозри не просунулось зовсім», – сказав він.

Станом на момент публікації новини публічно НАБУ та САП не коментували зміну підозри Чернишову. Текст ухвали суду про продовження строку досудового розслідування наразі не оприлюднений.

Нагадаємо, 11 листопада 2025 року НАБУ та САП оголосили Олексію Чернишову підозру в незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). За даними слідства, він є одним з фігурантів операції «Мідас» про викриття масштабної корупційної схеми в енергосекторі України.

Слідчі вважають, що колишній віцепрем’єр-міністр отримав понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою в офісі злочинної організації з відмивання незаконно отриманих грошей. Прокурори стверджують, що Чернишов також сприяв виділенню земельних ділянок під забудову, координував зустрічі з іншими учасниками проєкту та особисто долучав нових осіб до проєкту з будівництва котеджів «Династія» під Києвом.

18 листопада Вищий антикорупційний суд відправив Олексія Чернишова в СІЗО терміном на 60 діб із можливістю внести заставу у розмірі 51,6 млн грн. Гроші за Чернишова внесли за одну добу.

7 липня Вищий антикорупційний суд не продовжив процесуальні обовʼязки колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Згодом з нього мали зняти електронний браслет.