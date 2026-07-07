Невдовзі Олексію Чернишову знімуть електронний браслет

У вівторок, 7 липня, Вищий антикорупційний суд не продовжив процесуальні обовʼязки колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Невдовзі з нього знімуть електронний браслет, повідомив «Центр протидії корупції».

ВАКС розглянув клопотання прокурора САП про продовження обовʼязків Олексію Чернишову, проте вирішив не продовжувати його зобовʼязання носити електронний браслет. Водночас суд продовжив інші зобовʼязання Чернишова.

Зокрема, колишній віцепремʼєр-міністр має:

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

прибувати до детектива, прокурора, суду

утримуватись від спілкування з фігурантами справи «Мідас», зокрема з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом та іншими;

здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, Олексій Чернишов є одним з фігурантів масштабної корупційної схеми в енергосекторі України. У листопаді 2025 року НАБУ і САП оголосили, що проводять операцію «Мідас», в межах якої повідомили про підозри бізнесмену та бізнес-партнеру президента Тимуру Міндічу, колишньому міністру енергетики Герману Галущенку та низці інших фігурантів, яким інкримінують хабарництво та легалізацію майна.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними слідства, Олексій Чернишов отримав понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою в офісі злочинної організації з відмивання незаконно отриманих грошей. Прокурори стверджують, що він також сприяв виділенню земельних ділянок під забудову, координував зустрічі з іншими учасниками проєкту та особисто долучав нових осіб до проєкту з будівництва котеджів «Династія».

18 листопада Вищий антикорупційний суд відправив ексміністра Олексія Чернишова в СІЗО терміном на 60 діб із можливістю внести заставу у розмірі 51,6 млн грн. Гроші за Чернишова внесли за одну добу.