Андрій Єрмак разом з адвокатом на засіданні ВАКС, 12 травня 2026 рік

У вівторок, 12 травня, Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, якого підозрюють у легалізації понад 400 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Причиною стало клопотання сторони захисту про перенесення засідання через значний обсяг матеріалів справи – 16 томів.

Як стало відомо з трансляції судового засідання, адвокат Андрія Єрмака заявив, що отримав доступ до матеріалів лише об 11:30, тому не встиг повноцінно ознайомитися з усіма документами кримінального провадження. Суд задовольнив прохання захисту про відкладення розгляду.

Суддя Віктор Ногачевський вирішив, що сьогодні прокурори розпочнуть свої виступи, а засідання перенесуть на середу і захист зможе висловити свою позицію.

Зауважимо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що наполягатиме на триманні Єрмака під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 180 млн грн, що еквівалентно приблизно 4 млн доларів.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП повідомили, що «викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом». За даними слідчих, учасники схеми планували звести для себе маєтки у котеджному містечку «Династія» – вартість кожного будинку сягала 2 млн доларів, а їхня площа становила близько 1000 м². Правоохоронці встановили, що угруповання ще у 2020 році залучило колишнього голову ОП Андрія Єрмака для легалізації грошей через будівництво. Відмивання коштів, за даними слідства, відбувалося в період з 2021 по 2025 роки. Підозру Андрію Єрмаку оголосили 11 травня.

Уже 12 травня НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам «організованої групи». Окрім Єрмака, обвинуваченими у справі стали колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов, чотири підконтрольні йому особи, а також «впливовий бізнесмен», ім’я якого не називається. При цьому в НАБУ зазначили, що цей бізнесмен – один із керівників злочинної організації, викритої в листопаді 2025 року в рамках спецоперації «Мідас». Обставини справи вказують на колишнього бізнес-партнера президента Тимура Міндіча.

Що розповіли в САП?

За даними прокурорки САП, яку цитує Центр протидії корупції, на початковому етапі проєкту фігуранти справи розглядали кілька варіантів забудови – спершу йшлося про шість будинків, згодом про п’ять, однак у підсумку зупинилися на чотирьох. У матеріалах справи зазначено, що будинок R2 нібито призначався для Андрія Єрмака, R3 – для Тимура Міндіча і R4 – для Олексія Чернишова. Ще планувався будинок для загального користування під назвою R0 – для розміщення спа-зони.

Колишній віцепрем’єр Чернишов, за даними САП, сприяв виділенню земельних ділянок під забудову, координував зустрічі з іншими учасниками проєкту та особисто долучав нових осіб до проєкту «Династія». Тимур Міндіч забезпечував фінансування будівництва, розподіляв кошти, забезпечував конспірацію учасників злочинної групи.

Прокурорка також заявила, що Єрмак забезпечував фінансування будівництва будинку, де планував стати власником. Він сприяв діяльності очолюваної Міндічем злочинної організації, зокрема залучав до вчинення злочину інших осіб.

Окрім того, слідство стверджує, що з липня 2020 року до серпня 2022 року уповноваженою особою у проєкті «Династія» від Андрія Єрмака був його батько Борис. Після серпня 2022 року цю роль виконувала інша особа.

«Фінансування будівництва “Династії” здійснювалося кількома способами: 1) поповнення фонду шляхом внесення коштів у вигляді пайових внесків, отриманих внаслідок операцій з фіктивними компаніями. 2) шляхом використання готівкових коштів, отриманих завдяки корупції у сфері енергетики (бек-офіс Міндіча). 3) шляхом використання готівкових коштів, походження яких не встановлене. Другий спосіб складав 72%», – ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що упродовж липня 2021 року – березня 2025 року фінансування будівництва здійснювалось коштом так званої «пральні» Міндіча. Фігуранти залучили на проєкт 8,9 млн доларів готівки з «пральні». Решта надходила через підставних осіб та готівку з невстановлених джерел. Після викриття схеми у 2025 році Міндіч намагався законсервувати будівництво та переоформити активи, однак ВАКС арештував їх.

Прокурорка САП навела докази існування всіх пʼяти ризиків, що, на їх думку є підставою для того, щоб застосувати до Єрмака тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 180 млн грн.

