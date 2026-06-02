ТОВ «Агробудсервіс» належить холдингу «Онур», який втілює дорожні й будівельні проєкти на Львівщині. У 2014 році Головне управління Держгеокадастру у Львівській області передало ТОВ «Агробудсервіс» в оренду на 15 років земельну ділянку площею понад 20 га поблизу Миколаєва для видобування піску. Частина цієї території – близько 0,3 га – межувала з лісовими землями місцевого лісництва.

Під час перевірки працівники державної лісової охорони з’ясували, що у 2016–2017 роках підприємство здійснювало видобуток корисних копалин за межами відведеної території. Зокрема, роботи проводилися на ділянці лісового фонду площею 0,2 га, яка не входила до меж наданого кар’єру. За даними слідства, за цей період на території лісництва незаконно видобули близько 75 тис. м³ піску. Експерти оцінили завдані державі збитки у понад 40 млн грн.

У 2018 році Миколаївський районний суд визнав тодішнього директора ТОВ «Агробудсервіс» Сагра Кахраман Уналу винним у незаконному видобутку піску, однак звільнив його від кримінальної відповідальності після того, як колектив підприємства взяв керівника на поруки.

Питання відшкодування завданих збитків розглядалося окремо в господарських судах. Спершу суд першої інстанції постановив стягнути з компанії понад 16 млн грн, однак апеляційна інстанція збільшила суму ще на понад 24 млн грн. Зрештою Верховний Суд залишив це рішення в силі та остаточно зобов’язав підприємство компенсувати державі понад 40 млн грн збитків, завданих незаконним видобутком піску на землях лісового фонду. Державна екологічна інспекція ствердила, що «Агробудсервіс» сплатив увесь штраф.

ТзОВ «Агробудсервіс» із 2016 року належить власникам групи компаній «Онур», що займається ремонтом доріг, а також інвестує у видобувну промисловість, виробництво бетону, логістику, енергетику тощо. Власниками компанії є громадяни Туреччини Онур Четінджевіз та Іхсан Четінджевіз.