Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників, які мають зробити систему більш прозорою та унеможливити зловживання з боку підприємств. Про це у вівторок, 2 червня, повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Однією з ключових змін стало правило щодо працівників, які працюють за сумісництвом. Відтепер така людина враховуватиметься у квоті бронювання лише один раз – за одним із місць роботи. Це дозволить уникнути ситуацій, коли один працівник одночасно збільшує квоти на бронювання для кількох підприємств. У міністерстві уточнили, що працівник може бути врахований не лише за основним місцем роботи, а й на підприємстві, де працює за сумісництвом. Водночас головний принцип залишається незмінним – одна людина може бути включена до квоти лише один раз.

Також уряд оновив зарплатний критерій для підприємств, які претендують на статус критично важливих. Для підтвердження такого статусу та бронювання працівників середня нарахована зарплата має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат – 25 941 грн. Для підприємств, розташованих на прифронтових територіях, збережено окрему норму – не менше 2,5 мінімальної зарплати, що наразі становить 21 618 грн.

Ще одним нововведенням став перегляд критеріїв критичності підприємств. Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають оновити власні критерії за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після цього підприємства повинні будуть підтвердити відповідність новим вимогам. Водночас для бізнесу передбачено перехідний період. До 1 вересня зберігається чинний статус критично важливих підприємств, а також діє вже оформлене бронювання працівників.

У Мінекономіки наголосили, що рішення про підтвердження критичності підприємств мають ухвалюватися протягом не більше ніж 10 робочих днів після подання повного пакета документів. Окремо у відомстві нагадали, що чинне законодавство не передбачає можливості бронювання для фізичних осіб-підприємців.

За словами урядовців, головна мета змін – забезпечити баланс між потребами оборони та функціонуванням економіки, щоб бронювання отримували справді критично важливі для держави та громад підприємства.

Нагадаємо, 15 травня Кабмін скасував обмеження щодо виїзду за кордон для всіх жінок.