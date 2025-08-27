Деякі депутатки зможуть виїжджати за кордон під час воєнного стану

Кабінет міністрів ухвалив рішення, що дозволяє депутаткам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, безперешкодно виїжджати за межі України під час воєнного стану. Про це у середу, 27 серпня, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати – щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади», – написала Юлія Свириденко.

Прем’єрка зазначила, що зміни стосуються депутаток рад усіх рівнів, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у вівторок, 26 серпня Кабінет міністрів дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану. Рішення стосуються також українців, які з різних причин наразі перебувають за кордоном.